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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أكد لتلفزيون لبنان أن موسكو تتابع اتصالاتها بالأفرقاء السياسيين اللبنانيين بعد سلسلة لقاءات حصلت وهي تحض اللبنانيين وبخاصة في هذه الأوضاع الصعبة على الإسراع بتأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري... وستتابع روسيا دعمها لبنان وتعززه ما بعد تأليف الحكومة.



وبالنسبة الى جولة فريق روسي في لبنان ضمنه خبراء في شأن التعاون بمسألة مصافي النفط وما له صلة أوضح السفير روداكوف أن الجولة استطلاعية ومهمة وستجري المتابعة للوصول الى نتائج عملية.



في الغضون تراجع سعر صرف الدولار الى دون السبعة عشر ألف ليرة "بشي مية. كما بدأت أزمة البنزين بالإنفراج فيما تنتظر الصهاريج إتفاقا حول مادة المازوت.



كل ذلك، ومع ارتفاع سعر ربطة الخبز حوالى الألف ليرة، تبقى كل أنواع السلع والمواد الغذائية تحت منشار بعض التجار الفجار، وتحت نار الغلاء الذي هو مرهون أولا بتأليف الحكومة وما بعد.



والتأليف الحكومي موضوع اتصالات الرئيس نبيه بري بالتعاون مع حليفه حزب الله والفريقان يبحثان في التأليف من طريق الرئيس الحريري على أن يكون التوافق مع رئيس الجمهورية العماد عون، هو القاعدة الأساس.



كتلة التنمية والتحرير أعلنت أن المطلوب تأليف حكومة اختصاص وليس حكومة فيها أثلاث وأرباع معطلة لأي فريق واصفة عدم المبادرة وعدم الاسراع في التأليف بفعل على مستوى القتل الجماعي للبنان.



أوساط الرئيس المكلف الذي زار تركيا قبل دولة الامارات - في معرض تعليقها على ما نشر في الصحف من أشكال مطروحة للحكومة- كررت عدم السير بأي صيغة تسفر عن توفير ثلث معطل لأي أحد.



كهربائيا خبر مضيء: شركة كارباروشيي قررت معاودة إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها التركيتين: فاطمة غول سلطان واورهان باي.



في المقابل إذا صح ما يشاع حيال "تبليع المواطنين ضربا آخر في زيادة اضافية لسعر صفيحة البنزين الى حدود السبعين الفا فإن اللهيب يلفح انتظارات المواطنين لما سيصدر عن المديرية العامة للنفط غدا لتحديد السعر النهائي الجديد.



في الغضون وفيما عادت للظهور، إرهاصات تصاعد وتيرة الإحتجاجات وإقفال الطرق والمطالبات بالعيش بكرامة ومنها ما حصل اليوم من إعاقة حركة المرور والنقل في بيروت على اوتوستراد نهر الموت والكرنتينا، وفي الكولا، وقصقص، وكورنيش المزرعة، وكذلك في صيدا.



رأس الرئيس العماد عون في قصر بعبدا إجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع الذي تمخض عن ست نقاط الأولى منها بحسب البيان:

- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالامن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وبخاصة ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



تحت وطأة الأزمات الإجتماعية والمعيشية يقبع المواطن اللبناني في مشهد قاتم يتقدم على السكون السياسي عموما والحكومي في شكل خاص.



المواطن مصاب بشتى الأوجاع... يجوع... ويتجرع كأس الذل للحصول على احتياجاته الأساسية من حبة دواء ونقطة بنزين وكسرة خبز...



إنه الإنفجار الاجتماعي الآتي على جناح فقدان الأمن الاجتماعي فهل هناك من ينتبهون؟!.



لائحة عناصر الانفجار تطول وليس آخرها المحروقات التي ينسحب الشح فيها على القطاعات الاستشفائية والفندقية والإدارية وحتى الأمنية...



أما وقد دخل قرار تسعير المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار حيز التنفيذ فإن البعض يتوقع حلحلة من شانها أن تزيل مشاهد الطوابير أمام المحطات لكنها في الواقع حلحلة مرة بالنسبة إلى غير ميسوري الحال الذين سيرفعون العشرة أمام بلوغ سعر صفيحة البنزين حوالى ثلاثة وستين ألف ليرة والمازوت أكثر من ستة وأربعين ألفا وفق الجدول الرسمي الصادر اليوم.



مثل هذا الإرتفاع المجنون سينسحب سلبا بلا شك على قطاعات حيوية أخرى كبدل النقل (السرفيس) الذي كان حتى الأمس خمسة آلاف ليرة وكربطة الخبز التي لوحت النقابة المعنية بزيادة سعرها ألف ليرة إضافية على الأقل.



لكن المفاجأة أتت من موزعي المحروقات وأصحاب المحطات الذين رفضوا التسعيرة الجديدة مطالبين بإعادة احتسابها إلى حدود السبعين ألفا كون التكلفة عليهم أعلى فوعدت مديرية النفط بدراسة هذا الأمر لتحديد الخسائر إذا وجدت وإلى حينها أصرت على اعتماد التسعيرة الجديدة ما ينذر بكباش جديد بين الطرفين.



على المستوى السياسي والرسمي لا رائحة للحكومة من أرجاء القصرالجمهوري الذي حضر فيه اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مستعيضا ببعض العلاجات الموضعية.



وأما على المستوى التشريعي فإن الاستعدادات جارية للجلسة النيابية العامة التي تعقد الأربعاء والخميس بجدول أعمال من أكثر من سبعين بندا تلامس هموم الناس وحاجاتهم.



وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه بري إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير واتخذت القرارات الملائمة في شان جدول أعمالها.



الكتلة حذرت من أن عدم المبادرة والاسراع في إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعية للبنان واللبنانيين.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



جدول جديد لاسعار المحروقات، فهل يعطي فرصة لاعادة جدولة الحلول؟ ام انه سيعجز امام اصرار البعض على حبس البلد في جدول الازمات؟



من المفترض ان يتوافر البانزين والمازوت – وان باسعار مضاعفة ستزيد من اعباء اللبناني – لكن الطوابير ما زالت على حالها امام المحطات، والتقنين الذي اختفى من شركة الكهرباء لاختفاء الكهرباء منها اصلا، بات يسيطر على الكهرباء البديلة اي مولدات الاشتراك.

المعنيون عزوا المشكلة الى خطأ في جدول الاسعار الجديد فلم يتم التوزيع اليوم، وهو ما نفته المديرية العامة للنفط مؤكدة ان الامور ستحل مع شركات التوزيع، والمحروقات ستعود الى الاسواق.



في سوق الوجع اليومي كان الرغيف اول المكتوين بنار الجداول الجديدة، كما إن حمالي الحطب لن يدعوا المشهد يمر من دون استغلاله برفع الاسعار على كل ما يمت او لا يمت بصلة الى المحروقات، فيما الطرقات مقطعة بالاطارات المشتعلة بعضها من قبل المصابين بكل هذه الازمات، وكثير منها من قبل الباحثين عن الفوضى الهدامة التي تزيد من الازمات والضغوط على البلد واهله كما قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.



فاذلال المواطنين مرفوض تحت اي اعتبار، وكذلك في الطوابير امام محطات المحروقات، حيث دعا رئيس الجمهورية الاجهزة الادارية والامنية المعنية للعمل على منع تكرار هذه الممارسات.



فيما كررت كتلة التنمية والتحرير دعوتها المعنيين بتشكيل الحكومة اللبنانية، الى ضرورة الإنصات لوجع الناس، وتشكيل حكومة إختصاصيين لا اثلاث وارباع معطلة فيها لأحد.



اما تكتل لبنان القوي فينتظر عودة الرئيس المكلف من السفر لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية لاخراج حكومة فاعلة...



تقييم ما فعله سيف القدس بالعدو الصهيوني كان حاضرا خلال استقبال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ووفدا قياديا من الحركة، حيث تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين الجانبين، وموقع هذه العلاقة الاساسي في محور المقاومة وفي المعركة الحاسمة مع العدو.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



الناس مقهورون، ومنسوب قهرهم يرتفع يوما بعد يوم.



وأما المسؤولون عن تعطيل تأليف الحكومة، وبالتالي تبديد الامل ببدء الانقاذ في وقت سريع، لا يزالون يماطلون ويتأخرون.



لا نقول هذه الكلام بناء على معطيات متعلقة بالمشاورات الحكومية الراهنة، وهي شحيحة، بل ترجمة لانطباع عام لدى المواطنين ازاء احتمال التوصل الى حل سياسي قريب.



فهل تتحقق المفاجأة ويزول الانطباع السلبي؟



هذا ما يأمل فيه كل اللبنانيين، ليس لأن الحكومة المقبلة ستكون قادرة على اجتراح معجزات، بل لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، حتى صار لسان حال الناس ان اي شيء في ملف الحكومة هو افضل من لا شيء.



غير ان للمفاجأة المأمولة عناصر ثلاثة لا غنى عنها لتصبح ممكنة ومفيدة:



العنصر الاول: اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على التشكيلة، بتركيبتها واسمائها وانسجامها مع المعايير الدستورية والميثاقية المعروفة.



العنصر الثاني: ان تكون اي تشكيلة مطروحة قادرة على نيل ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي.



العنصر الثالث: ان تأتي العملية برمتها لتفتح صفحة جديدة على المستويين الداخلي والخارجي حتى يتوفر مناخ سياسي عام يسمح لها بالعمل.



هذا من حيث المبدأ. اما التفاصيل فمتروكة للمعنيين بالتأليف، علما ان اوساطا معنية بالعملية جددت التأكيد عبر الOTV ان نية تأليف الحكومة موجودة منذ اليوم الاول، وان كل التسهيلات قدمت.



اما اذا ثبت مجددا ان هناك من يصر على ابقاء البلاد من دون حكومة، مبتدعا الذريعة تلو الاخرى لمنع ولادة الحكومة، فعندها لكل حادث حديث بين القوى السياسية التي لا يجب ان تترك البلاد تتخبط في ازمتها من دون قبطان حكومي، اي مجلس وزراء مجتمعا، يسير بها الى شاطئ الامان… وهذا هو منطق الامور، ولا يعبر عن نوايا او اهداف.

اما ما عدا ذلك، فمزيد من القهر للناس، والتدمير لما تبقى من مقومات الوطن.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



مفاهيم جديدة للفرح في لبنان:



تعبئة بنزين من دون نطرة على المحطة، تدعو إلى الفرح، حتى لو بسعر مضاعف.



عودة باخرتي توليد الكهرباء إلى العمل، تدعو إلى الفرح، من دون ان تعرف كل تفاصيل هذه العودة! الشركة تقول إن هذا القرار هو بادرة حسن نية، ولكن هل المسألة مسألة نوايا فقط؟ الخبر المفرح أن عودة الباخرتين إلى العمل يزيد ساعات التغذية أربع ساعات في الأربع والعشرين ساعة بحسب مصادر الشركة.



انخفاض الدولار من 18 الف ليرة إلى 17 الف ليرة، خبر مفرح، علما أنه حين وصل إلى 17 الف ليرة الأسبوع الفائت كلف إحراق الف دولاب وقطع طرق.



أما كيف ينزل؟ متى ينزل؟ لماذا ينزل، فالعلم عند المتلاعبين بالدولار فهم الذين يسعرون، ومنصاتهم أقوى من منصات غيرهم. بالمناسبة انخفض الدولار إلى 17 الف ليرة، فهل سيبقى التسعير في السوبرماركت على 19 الف؟



اللبناني فرحان اليوم لأنه سيودع النطرة على محطة البنزين لكن المهرب لديه غصة، كان يربح كثيرا على دولار 1500، هامش ربحه انخفض لأن التهريب على دولار 3900.



أيها المهرب، نعتذر منك باسم أربعة ملايين ضحية، وسنجد من يدخل في وساطة مع الدولة اللبنانية من اجل ان تعوض لك ما ستخسره من جراء انخفاض نسبة ارباح التهريب، ومن يدري فقد تجد في هذه الدولة من يسعى ليؤمن لك "بطاقة تمويلية" من جراء انخفاض أرباح التهريب.



إنها المهزلة ما بعدها مهزلة، فحين يخرج مسؤولون يتحدثون عن انه من حسنات رفع اسعار المحروقات خفض التهريب بسبب خفض الأرباح، نكون امام دولة لا تفكر بشعبها بل بالمهربين.



في عجقة الاخبار المفرحة، استهلاكيا، خبر غير مفرح استهلاكيا... يبدو ان الفروج لن يكون بمتناول الكثير من العائلات حيث ترددت معلومات أن هناك اتجاها إلى بيعه بحسب تسعيرة الدولار، وهذا القرار من شأنه أن يتسبب بأزمة جديدة، فهل تتحرك وزارة الإقتصاد حيال هذا القرار الاحادي الجانب؟



في تطور قضائي، أعلن المساعدون القضائيون الاعتكاف عن العمل في كل قصور العدل بدءا من غد الأربعاء حتى التاسع من تموز المقبل ضمنا.



وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أرقام الإصابات بكورونا والتي تستدعي الإنتباه:

إصابات أمس بلغت 66 إصابة



إصابات اليوم بلغت 185 إصابة، اي بزيادة ثلاثة أضعاف، واللافت أن عدد الإصابات بين الوافدين بلغت 38 إصابة، ليس عن يوم واحد بل عن يومين، فهل الإجراءات المتخذة كافية؟



البداية من المحروقات، مع المازوت اولا .





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