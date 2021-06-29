بعد "خطأ" المديرية العامة للنفط بتسعيرة المحروقات... بيان لتجمع الشركات المستوردة للنفط

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بيان صادر عن تجمع الشركات المستوردة للنفط جاء فيه:

"عطفا على البيان الصادر اليوم عن المديرية العامة للنفط والمتعلق بجدول الأسعار الجديد، يودّ تجمع الشركات المستوردة للنفط أن يوضح أنّ ممثلين عنه اجتمعوا اليوم مع المديرة العامة للنفط السيدة أورور فغالي، حيث أكّدت لهم أن جدول الأسعار الجديد لم يحتسب عددا من العناصر التي كانت موجودة في الجداول السابقة. وقد شرحت المديرة العامة لوفد التجمع أن الجدول أُصدر بشكل طارئ نظرا للوضع الملحّ الناجم عن الأزمة الحالية. كما وأكّدت أنه سوف يتم اصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكل العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه.

كما أكد التجمع أن الشركات المستوردة قامت اليوم بتسليم الكميات الموجودة لديها (محطات وموزعين)، وسوف تتابع التوزيع لحين صدور جدول الأسعار الجديد.كذلك تطرق ممثلو التجمع الى طلب وزارة الطاقة والمياه من الشركات الاستحصال على تعهد من زبائنها، محطات وموزعين، بالكميات التي كانت موجودة لديهم قبل صدور الجدول الجديد، كي تتم محاسبتهم على فروقات الاسعار بناء عليه. وقد أدى هذا التدبير الى بعض التأخير في التوزيع.

أخيرا، يطلب التجمع من وسائل الاعلام الكريمة مراجعته قبل نقل معلومات تتعلق بالشركات المستوردة لتفادي خلق البلبلة وتأجيج الأزمة."