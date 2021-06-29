طرابلسي طالب حسن بإتخاذ اجراءات بحق المستشفيات التي "تذبح" المواطنين

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حمل النائب القسيس ادكار طرابلسي الى وزير الصحة الدكتور حمد حسن الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند دخولهم بعض المستشفيات الخاصة التي ترفض تغطية وزارة الصحة. وطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق تلك المستشفيات التي لطالما استفادت من اموال وزارة الصحة ايام البحبوحة والتي تورط البعض منها بالفساد المالي اذ كانت "تلغم" فواتيرها، والان تذبح المواطنين بكرامتهم وبحياتهم على ابوابها وتحرمهم من مساندة الدولة لهم. وتناول النائب طرابلسي احوال المستفيات الحكومية والتقدمات الطبية وموضوع هبات الادوية الواردة من الخارج للتوزيع المجاني.