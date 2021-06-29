living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة محرري الصحافة تنعي الزميل حكمت ابراهيم كرم

29
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:
 
 
غيب الموت خلال عطلة الاسبوع الزميل حكمت ابراهيم كرم الذي ووري في الثرى ببلدته عاراي- قضاء جزين بعد الصلاة لراحة نفسه في كنيسة السيدة، وهو من الصحافيين والاعلاميين المخضرمين وبرز في أواخر الستينيات وحتى النصف الثاني من الثمانينيات مراسلا لعدد من وكالات الانباء المحلية والصحف اليومية والمجلات السياسية والفنية، مثل "وكالة الأنباء المصورة"، "وكالة خبار لبنان" "البيرق"،"صوت الاحرار" ، وله مؤلفات شعرية وجدانية وسياسية، ومنها" كاهنة بلا معبد" و" رحلة حب بين الأرض والقمر" ،" مواقف وخطب الرئيس شمعون في الحرب اللبنانية".
 
وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي: " يغيب حكمت كرم في الزمن الصعب حيث أحزان لبنان لا تنتهي، ومآسيه لا تتوقف، والفاجعة تضرب انسانه والحجر. اختار حكمت الانزواء الما على ما حل بالوطن الذي احب، وكتبه قصيدة، ورسمه بالكلمات نثرا، وانتصر له في عز الحرب التي فتكت به وطاولت منه المنابت والجذور.
 
ولكنه كان دائم التواصل مع نقابة المحررين التي انتسب إليها في بداية عمله الصحافي والاعلامي ،مشاركا في استحقاقاتها، ملتزما قراراتها.
 
ودود، قريب إلى القلب، متفائل الطبع، سلس الاسلوب، غزير المادة، حاضر النكتة، مستقيم كرمح، صلب كصخرة  جزينية،شامخ كسنديانة عتيقة.
 
حكمت الذي أنشأ عائلة ناجحة موفرا لها اسباب العلم والترقي الاجتماعي ،غاب وهو بعد في اوج قدرته على العطاء مخلفا الذكر الطيب، ومن كان مثله يبقى ذكره خالدا.
العزاء باسم مجلس نقابة المحررين، واعضاء النقابة إلى عائلة الراحل العزيز سائلين الله أن يتغمده بواسع  رحمته.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout