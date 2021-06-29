تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة اليونيسيف للتوعية على مخاطر التسرّب المدرسي وتزويج الأطفال

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وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلةَ برئيستها السيّدة كلودين عون خطّة عمل سنوية مع منظمة اليونيسيف ممثلة بالسيدة يوكي موكويو ممثلة اليونيسيف في لبنان في مقرّ الهيئّة، بحضور السيدة يوهانا أركسون تاكيو مسؤولة قسم حماية الطفل في اليونيسيف والسيدة فرح حمود مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيدة مي أبي سمرا مسوولة الجندر والدمج وفريق عمل الهيئة.

وتهدف هذه الخطة إلى إيجاد آليات مستدامة لمعالجة العوائق التي تحول دون حصول الفتيات على حقّهنّ في التعلّم وإلى التوعية المجتمعية حول مخاطر تزويج الأطفال والطفلات وتسرّبهم من الدراسةّ وحول استخدام الإنترنت بشكل آمن وسليم. وتتضمن الخطة أيضاً تنظيم لقاءات ترمي إلى توعوية المراهقات حول القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.