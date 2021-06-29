living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهنة جديدة في لبنان: "عطيني سيارتك وأنا بنطر عنك"

29
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب رمال جوني في "نداء الوطن":

على طول خط البنزين الذي لا ينتهي بإتجاه المحطة الوحيدة التي فتحت في النبطية، فيما اقفلت باقي المحطات بإنتظار التسعيرة الجديدة، وجوه عابسة، ووجوه غاضبة، معظم المنتظرين من أصحاب المهنة الجديدة "عطيني سيارتك وانا بنطر عنك"، اذ دخلت مهنة جديدة أفرزتها أزمة المحروقات "ما تعتل هم نحن مننطر عنك"، شبان من مختلف الاعمار باتوا يشتغلون في مهنة الانتظار في طابور الذلّ لقاء بدل مالي يتراوح بين الـ30 و50 الف ليرة، اذ يفضل كثر أن ينتظر غيرهم عنهم، لأن أعصابهم " تلفت" على حسب ما يقولون، ويجزم كثر ممن امتهنوا هذه الوظيفة الظرفية أن الانتظار الطويل يضرّ بالصحة، غير أنهم يبتكرون حلولاً لذلك، فهم يعتمدون نظام "حجز الادوار" قبل نهار ويشكّلون حلقة مترابطة في ما بينهم، بحيث من الصعب اختراق خطهم، عادة ما يتواصلون مع اصحاب المحطات لمعرفة توقيت بدء تعبئة البنزين، وهو ما يسهّل عليهم المهمة.

وفق عادل "نحجز دوراً قبل ساعتين، نترك السيارة ونعود مع بدء عملية تعبئة البنزين"، ويضيف "من الصعب الانتظار لساعات ولكن لقمة العيش مرّة، فنحن في قلب المعركة، كل شيء حولنا مفقود". دخل عادل في قلب هذه المهنة بعدما فقد كل فرص ايجاد عمل في لبنان، فهو خسر عمله مع بداية "كورونا"، يؤكد أن "مصائب قوم عند قوم فوائد، ويعتبر أن عمله المستحدث "آني ينتهي بمجرّد الخروج من الازمة"، لكنه يرى أنه يسهم في تأمين أدنى متطلباته الحياتية، ويضحك بسرّه "عدنا الى زمن المجدرة وكبة حيلة والبندورة"، ارخص الاكلات التي يمكن تناولها، وعدا عن ذلك فكلّه محرّم على الفقير، فإلى أين ستأخذ الأزمات المواطن بعد؟


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout