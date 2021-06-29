البناء : المشاورات الحكومية لم تتوصل الى حل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء :

على صعيد ملف تأليف الحكومة، تبددت الأجواء التفاؤلية التي أشيعت أمس الأول عن صيغة حكومية قريبة، وحل مكانها المناخ التشاؤمي، وأكد مرجع سياسي ونيابي بارز لـ«البناء» أن «المشاورات الحكومية لم تتوصل الى حل للأزمة»، نافياً علمه بتسوية حكوميّة يتم الحديث عنها، مؤكداً ان المواقف على حالها ... فيما نفت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» المعلومات التي تحدثت عن حل حكومي قريب، واضعة ذلك في اطار الإشاعات والحرب الإعلامية على التيار، مؤكدة أن الكرة في ملعب الحريري وليس عندنا وننتظر عودته الى بيروت.