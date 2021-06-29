عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 حزيران 2021

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الأخبار : رام الله: حُكم الجواسيس

السيناريو الأحدث لرفع الدعم: سعر البنزين والمازوت إلى 90 ألفاً



موسكو تحسم خيارها: سنكون في لبنان ولو بـ«القوة»!



الديار : الولايات المتحدة تعطل مبادرة فرنسية جديدة: لا تسوية قبل نهاية الصيف !

المخاوف الامنية جدية وحزب الله في دائرة استهداف "العمليات الجراحية"

فوضى عارمة ومؤسسات الدولة تتهاوى... حل مؤقت للمحروقات يبدأ اليوم؟



نداء الوطن : "الإتجاه شرقاً"... شركة روسية رأسمالها 150 دولاراً!

لا "دولة" ولا "اشتراك": "Leban...OFF"



اللواء : بيروت ومدن لبنان منكوبة.. والأمن لمواجهةالاحتجاجات بدل الحكومة!

جلسة تشريعية مالية في دولة مفلسة.. وغلاء معيشة للعسكريين فقط.. وإضراب للمصارف

البناء : تصعيد أميركيّ على الحدود السوريّة العراقيّة… والمقاومة تقصف المقرّ الأميركيّ في حقل العمر / البطاقة التمويليّة على نار حامية تمهيداً للإقرار… وشركات النفط تحقق أرباحاً خياليّة برفع السعر / الشركات الروسيّة تبدأ مباحثاتها حول المرفأ ومحطات الكهرباء ومصافي النفط… والعين مفتوحة /



النهار : عاصفة الغضب تتفلّت "برعاية" الفراغ السياسي





الجمهورية : الغرف السوداء تدفع الى الفوضى



the daily star : Govt impasse increases chances of Hariri quitting

l'orient le jour : Essence : sauf surprise, la nouvelle tarification annoncée aujourd’hui