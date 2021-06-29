عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 حزيران 2021

الأخبار : رام الله: حُكم الجواسيس
السيناريو الأحدث لرفع الدعم: سعر البنزين والمازوت إلى 90 ألفاً
موسكو تحسم خيارها: سنكون في لبنان ولو بـ«القوة»!
الديار : الولايات المتحدة تعطل مبادرة فرنسية جديدة: لا تسوية قبل نهاية الصيف !
المخاوف الامنية جدية وحزب الله في دائرة استهداف "العمليات الجراحية"
فوضى عارمة ومؤسسات الدولة تتهاوى... حل مؤقت للمحروقات يبدأ اليوم؟
نداء الوطن : "الإتجاه شرقاً"... شركة روسية رأسمالها 150 دولاراً!
لا "دولة" ولا "اشتراك": "Leban...OFF"
اللواء : بيروت ومدن لبنان منكوبة.. والأمن لمواجهةالاحتجاجات بدل الحكومة!
جلسة تشريعية مالية في دولة مفلسة.. وغلاء معيشة للعسكريين فقط.. وإضراب للمصارف
البناء : تصعيد أميركيّ على الحدود السوريّة العراقيّة… والمقاومة تقصف المقرّ الأميركيّ في حقل العمر / البطاقة التمويليّة على نار حامية تمهيداً للإقرار… وشركات النفط تحقق أرباحاً خياليّة برفع السعر / الشركات الروسيّة تبدأ مباحثاتها حول المرفأ ومحطات الكهرباء ومصافي النفط… والعين مفتوحة /
النهار : عاصفة الغضب تتفلّت "برعاية" الفراغ السياسي
الجمهورية : الغرف السوداء تدفع الى الفوضى
the daily star : Govt impasse increases chances of Hariri quitting
l'orient le jour : Essence : sauf surprise, la nouvelle tarification annoncée aujourd’hui