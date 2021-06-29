أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 حزيران 2021

A + A -

البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي غربي سابق إن دخول رئيسة مجلس النواب الأميركي على خط الدفاع عن الغارات الأميركية على منطقة الحدود السورية العراقية يعني أحد أمرين: إما أن وراء الغارات رسالة سياسية تفاوضية حول قواعد الاشتباك أو أن الألم الناتج عن عمليات استهداف القوات الأميركيّة كان مبرّحة.



خفايا

يقول مصدر مشارك بالاتصالات حول المسار الحكومي ان أغلب الصيغ التي يتم تداولها في الإعلام محاولات لملء فراغ المعلومات الجدّية، يبتكرها سياسيّون وإعلاميّون يحاولون الإيحاء بقربهم من مصادر القرار واطلاعهم على الخفايا؛ والحقيقة هي أن التكتم سيد الموقف لدى المعنيين لأن لا شيءَ جديد فعلياً.

اللواء : أسرار

همس

وصف معنيون بملفات المنطقة الخطوة الروسية بالاستثمار في لبنان، بأنها لقطع الطريق علی أي دور أميركي في سوريا في مرحلة إعادة البناء والإعمار.



غمز

أوقف نائب طامح استهدافاته المباشرة لمرجع كبير، على خلفية أن مرحلته انتهت، وحان موسم القطاف!



لغز

عقد مرجع رسمي «هدنة عملية» مع مسؤول نقدي كبير، في ضوء التجاوب الذي يبديه الأخير مع مطالب الأول!



نداء الوطن : خفايا

توقع مصدر طبي ان ترتفع نسبة الوفيات بين المصابين بالامراض السرطانية في لبنان من معدل تسعة آلاف مصاب سنوياً الى 20 ألفاً، بفعل عجز المستشفيات وارتفاع كلفة العلاج الكيميائي والاشعة.

قدمت إحدى الشركات المتخصصة بالاحصاءات وصناعة الرأي العام دراسة الى رئيس تيار سياسي عن سلسلة اقتراحات لتحسين صورته، تقوم على ثلاثة محاور تتمثل بتعميم تشويه صورة الخصوم والحلفاء والسعي الى توسيع دائرة العقوبات وتحدي الاصوات المعارضة.

تُعدّ احدى الكتل النيابية اقتراح قانون بتقريب موعد الانتخابات النيابية الى آذار وتعليق العمل بمقاعد المغتربين.

الجمهورية : أسرار

تطمين مراجع أمنية!

سارعت مراجع ديبلوماسية الى تطمين مراجع أمنية بأن ما تسرّب من إجراءات إحترازية لرعاياها لا ينمّ عن أي جديد أمني.

اتفاق سيتمّ بين 3 قياديين سياسيين

يتردَّد أن اتفاقاً سيتمّ بين ثلاثة قياديين سياسيين من طائفة واحدة للتوافق على إسم مرجع روحي جديد.

تخوّف من إقرار أحد القوانين...

أبدت مصادر نيابية تخوّفها من إقرار أحد القوانين بلا إيجاد مصدر تمويل له ما يعني صرف إضافي من المال العام.