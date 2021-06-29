مخاوف أمنية : التحركات ليست وليدة الصدفة .. ولا تحمل خلفيات معيشية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار :

إن ما حصل ويحصل في اكثر من منطقة، وتحديداً في طرابلس، يؤشر ايضا بحسب مصادر سياسية مطلعة إلى خطورة الاوضاع، لان القوى الامنية قد تصبح عاجزة عن مواجهة انتفاضة وأعمال شغب واسعة خصوصا اذا كانت تحمل عناوين معيشية ومطلبية، ولفتت تلك الاوساط الى ان تحذيرات رئيس حكومة تصريف الاعمال من فوضى مقصودة على ابواب الصيف "الواعد"، ليست تحليلا بل مخاوف مستقاة من تقارير امنية وضعت على مكتبه خلال الساعات القليلة الماضية تشير الى ان التحركات ليست وليدة الصدفة، ولا تحمل خلفيات معيشية.