بيان صادر عن حزب الله .. ماذا جاء فيه؟

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أصدر حزب الله البيان التالي:



يدين حزب الله بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين. ويؤكد أن ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير.

ويشيد حزب الله بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان، ويعرب عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال، مؤكداً ان كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه، مشدداً على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين.