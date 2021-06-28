تقنين على التقنين!

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بدأ العديد من أصحاب المولدات في منطقتي البقاع الأوسط والغربي بتنفيذ دوام التقنين على التقنين، بسبب الشح في مادة المازوت وارتفاع سعر الصفيحة الى ما يزيد عن 70 ألف ليرة، كما أن التسعيرة الجديدة التي فرضت نفسها بقوة على المواطنين بسبب الغلاء، اجبر العديد منهم على الاستغناء عن الاشتراك في المولدات الخاصة وهي لم تعد متاحة أمامهم.

وعليه، باشر اصحاب المولدات بالتقنين فعليا بمعدل 6 ساعات يوميا كحد ادنى. يشار الى أن عددا لا يستهان به من المولدات اطفأ محركاته بالكامل، مما سيزيد من العتمة الشاملة مع توقف التغذية الرسمية من مؤسسة كهرباء لبنان.