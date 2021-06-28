بالتفاصيل - جدول أعمال الجلسة العامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة، تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 30 حزيران و1 تموز، وكذلك مساء اليومين المذكورين، في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.



وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:



1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان



2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 طلب الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال

الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة البرازيل الفدرالية



3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك

الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بشأن التعاون

و نشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و

التنمية في لبنان



4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية إمتيازات

و حصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 0



5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 طلب الموافقة على الإنضمام إلى إتفــاق بين

الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية

الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما و

ما وراءهما 0



6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 طلب الموافقة على إبرام إتفــاق التعاون العسكري

بين الجمهورية اللبنانية و جمهورية ارمينيا 0



7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية

إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية0



8- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6629 تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من

المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983

و تعديلاته ( قانون الدفاع الوطني ) 0



9- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي

و الفني بين حكومــة جمهوريــة الصين الشعبية و

حكومة الجمهورية اللبنانية 0



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10- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 طلب الموافقة على إبرام إتفـــــاق بين حكومة

ألمانيا الإتحاديــة و الحكومــة اللبنانيــة بشأن

التعاون الفني للعام 2016 0



11- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان 0



12- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية و فتح إعتماد إضافي

إستثنائي لتمويلها



13- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين 4 و5 من قانون 25/4/1999 ( الذي عدل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات ) المقدم من النائب ايلي الفرزلي



14- اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية



15- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995



16ـ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم ( 28) تاريخ 10/2/2017 ( قانون حق الوصول إلى المعلومات ) (494 )



17- اقتراحات القوانين الرامية إلى إعطاء معاشات و تعويضات إلى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي



18- اقتراحا القانونين الراميان إلى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود



19- اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر



20- اقتراح قانون الشراء العام



21- اقتراح قانون المهل



22ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 ( إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم )



23ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000



24ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض و فوائدها بالليرة اللبنانية



25ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض

الشخصية



26ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل



27ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك



28ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.



29ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 ـ 2021



30ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 ( تشجيع الإستثمارات في لبنان ) وتعديلاته



31ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ 68/ ثمانية و ستين سنة بدلا من الـ /64/ أربعة وستين سنة



32ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح ـ ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون إستهلاك الكهرباء



33ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين )



34ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019



35ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي



36ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا.



37ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة



38ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية



39ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 27 من القانون رقم 144 /2020 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020



40ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 ( تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني و التقني )



41ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفئة الثالثة لرتبة مراقب وتسوية أوضاع المراقبين مساعدين والكتبة في إدارة الجمارك



42ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حصر تعميم أي إجراء غيابي يتعلق بمخالفات السير بمصلحة تسجيل السيارات والآليات



43ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع العاملين في قطاع صيد الأسماك لأحكام قانون الضمان الإجتماعي



44ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن إنتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ /68/ ثمانية وستين سنة بدلا من /64/ أربعة وستين سنة



45ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 379/2001 ( قانون الضريبة على القيمة )



46ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الآلات و المعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محددة



47ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية



48ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة



49ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني



50ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة



51ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 ( حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت و دعم إعمارها )



52ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 166 تاريخ 8 أيار سنة 2020، تعديل المادة 35 من القانون 66 تاريخ 3/11/2017



53ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وجوب إستيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الأقساط، ويوجب الإلتزام بلائحة الأقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 ـ 2018



54ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة عبارة "اللبنانييون " وإستبدال عبارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بـ "وزارة الشؤون الإجتماعية" في نص القانون رقم 196 تاريخ 3/12/2020.



55ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية على الأبنية في بيروت.



56ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم /192/ تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل إندماج المصارف.



57ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد مهلة صلاحية كافة فئات رخص السوق.



58ـ إقتراح القانون المعجل المكرر في قانون الغابات الرامي إلى تعديل المادة 144



59ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.



60ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الإستشفائية.



61ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام المادتين 358 و 395 من قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 429/1954 و تعديلاته.



57ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى

الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.



58ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإيجارات السكنية.



59ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المتعلقة بالصرف التعسفي.



60ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تشريع موقت لتعليق لجميع مفاعيل العقوبات وجميع أشكال الإجراءات القانونية بسبب جائحة كورونا.



61ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 75 من المرسوم الإشتراعي رقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/19590 ( قانون الأسلحة و الذخائر )



62ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمسة سنوات.



63ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة ، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين.



64ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان



65ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 12 من قانون تنظيم نظام الموظفين



66ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 2 من قانون التمثيل التجاري



67ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي



68ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول المعالجة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بتوريد الضريبة المحصلة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي المستقل عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2020



69ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية "غير السكنية" المعقودة قبل 23/7/1992



70ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 ( قانون موازنة 2019 ) الصادر بتاريخ 31/7/2019 0



71ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ـ فرع المرض و الأمومة



72ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الذي يمدد ويبقى نافذا وساريا حتى تاريخ 31/12/2021 العمل بنص

البند ( أولا" ) من القانون رقم 199 /2020 تاريخ 29/12/2020 0



73ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد مهلة تسديد رسوم السير.