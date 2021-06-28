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اللجنة المركزية لشؤون المرأة تختتم معرض المونة والأعمال الحرفية

28
JUNE
2021
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تحت شعار انتاجي استقلاليتي، ولأن الانتاج وحده يحقق استقلالية الأفراد، وخاصة النساء منهم، نظمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر معرض للمونة والأشغال اليدوية على مدى ثلاثة أيام في مركزية التيار الوطني الحر.

جمع المعرض منتجات عديدة تراوحت بين المونة والازهار والمشروبات والأعمال اليدوية مثل الأيقونات والرسوم.

حقق المعرض نجاحا كبيرا ما حدا باللجنة المنظمة تمديد التوقيت للسماح لأكبر عدد من المشاركين والمشاركات.

كما اختتم المعرض بكلمة لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي شكرت فيها جميع المشاركين والمشاركات وبخاصة راعي النشاط هيئة الإنتشار في الولايات المتحدة الأمريكية New England Chapter، بالاضافة إلى مسؤولة المرأة في قطاع الانتشار جويل بشعلاني، كما شكرت أعضاء اللجنة المركزية لشؤون المرأة ومسؤولات المرأة في المناطق بالاضافة إلى الزائرين والزائرات ومنهم النواب والوزراء السابقين ومسؤولي وناشطي التيار الوطني الحر، وتعهدت بإقامة المزيد من الأنشطة التي تدعم الانتاج المحلي.

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