فهمي عرض الاوضاع مع رئيس حزب الحوار .. مخزومي: ما يقوم به يشرف ويغير صورة لبنان

A + A -

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الاوضاع العامة وآخر التطورات السياسية.



وقال مخزومي بعد اللقاء: "لقد هنأنا معالي الوزير على اهتمامه بتحسين صورة لبنان خصوصا مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن المداهمات التي تقوم بها القوى الامنية لمكافحة تهريب المخدرات الى المملكة وغيرها".



وأضاف: "ان ما يقوم به معالي الوزير يشرف ويغير صورة لبنان لان البلد "فالت" ولا انضباطية فيه، لكن الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية تقوم بأعمال استباقية وحرفية عالية، لتأمين عنصر الامان للمواطن كي يستطيع الخروج من بيته لقضاء حاجياته".



وتابع: "من جهة ثانية وبالنسبة لموضوع الانتخابات النيابية، اكد لنا معاليه على الجهد الذي يبذل لاجراء الاستحقاقات في أوقاتها خصوصا النيابية منها، لان بذلك مطلب دستوري فضلا عن دولي ايضا".

وختم: "وتناولنا موضوع انتخابات نقابة المهندسين، برأيي انها كانت نقلة نوعية لان الشعب يريد المحاسبة والشفافية وما رأيناه هو بداية الطريق في النقابات لننتقل الى الاستحقاقات الاخرى".