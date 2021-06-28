"الوضع أصبح خطيرا جدا" .. بيان هامّ لمحطات "الأيتام"

A + A -

أكدت إدارة محطات "الأيتام" في بيان، أن "محطة الأيتام على طريق المطار، ومنذ بداية الأزمة، تعمل جاهدة لتأمين المحروقات لأهلنا وناسنا، وتسعى إدارة محطات الأيتام جاهدة لتأمين كميات ولو بالنذر اليسير لكي تستمر بالعمل ما أمكنها".



وأشارت إلى أنه "اليوم، وبعد خروج الوضع عن السيطرة، كون محطة طريق المطار من المحطات القلائل في لبنان المستمرة بالخدمة، فإننا نناشد القوى الأمنية والجيش اللبناني وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام التدخل وضبط الأمر وتنظيم عملية التعبئة للسيارات والدراجات النارية ومعالجة تسكير الطريق، لأن الوضع أصبح خطيرا جدا ولا يمكن تحمل تبعاته".



ودعت "في الوقت عينه الجهات المعنية للكشف على المخزون المتوافر في الخزانات، لأننا سنضطر إلى إقفال المحطة وتوقيف عملية التعبئة تلافيا للفوضى العارمة وحصول ما لا تحمد عقباه".