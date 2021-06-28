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نقولا لقائد الجيش: بادر إلى مصادرة صهاريج المحروقات وشاحنات التموين المدعوم

28
JUNE
2021
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غرد النائب السابق الدكتور نبيل نقولا عبر حسابه على “تويتر” متوجها إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون:

“سيادة العماد أيها الصديق الشريف. بلدنا ينهار، الشعب يموت جوعا، وقهرا. يلهث وراء قوته، التهريب، وسرقة مدخرات الدولة على قدم وساق. الجيش كما الشعب يعاني الذل والقهر وهناك مهربون يسرحون ويمرحون دون رادع. أتمنى عليك، وأنت الموكل الحفاظ على الأمن الاجتماعي والأمني، أن تبادر إلى مصادرة صهاريج المحروقات وشاحنات التموين المدعوم من أموال الشعب لمصلحة الجيش بدل أن نشحذ المساعدات من الدول الأجنبية. اضرب بيد من حديد واستعد هيبة الجيش وعنفوانه. كل الشعب ينتظر منك مبادرة لضرب المهربين واستعادة حقوق الشعب”.

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