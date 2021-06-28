التجمع من اجل لبنان في فرنسا يلتقي داليا داغر

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التقى وفد من التجمع من اجل لبنان في فرنسا بالصحافية داليا داغر خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية. وقد انضم الى هذا اللقاء عبر تقنية الزوم ممثلون للتجمع في مختلف المدن الفرنسية وبعض مسؤولي مكاتب التيار الوطني الحر في اوروبا.

بدأ اللقاء بمقدمة من داليا داغر حول الاوضاع الحالية في لبنان بشكل عام وفي الوضع الاعلامي بشكل خاص. ثم انتقل الحديث الى ما تقوم به عبر جمعية "سطوح بيروت" من مساعدات انسانية ومن عمل اجتماعي في هذه الظروف الصعبة وهي تشمل كل المحتاجين من اللبنانيين من دون اي تفرقة سياسية او دينية.



بعد ذلك تشاطر ممثلو التجمع من اجل لبنان مع داليا داغر في افكار عديدة يمكن للمنتشرين اللبنانيين ولأصدقاء لبنان في الخارج ان يدعموا وطن الارز بها وتم التركيز على بعض المشاريع المحددة التي ستشكل نقطة انطلاق تعاون في العمق في المرحلة اللاحقة.



وقد اعلمت داغر الحضور انها قد انشأت في باريس جمعية فرنسية رديفة لجمعية "سطوح بيروت" اسمتها "les toits de Beyrouth " ستبدأ نشاطها وتكون اقرب الى لبنانيي فرنسا.



وقد أكد اعضاء التجمع للسيدة داغر جهوزيتهم للانطلاق بهذه المشاريع ووضعهم امكانات التجمع وعلاقاته بتصرف جمعيتها لما فيه دعم صمود اللبنانيين في هذه المواجهة الكبرى مع فاسدي الوطن وللتخفيف عنهم جراء الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها .