living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التجمع من اجل لبنان في فرنسا يلتقي داليا داغر

28
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وفد من التجمع من اجل لبنان في فرنسا بالصحافية داليا داغر خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية. وقد انضم الى هذا اللقاء عبر تقنية الزوم ممثلون للتجمع في مختلف المدن الفرنسية وبعض مسؤولي مكاتب التيار الوطني الحر في اوروبا.

بدأ اللقاء بمقدمة من داليا داغر حول الاوضاع الحالية في لبنان بشكل عام وفي الوضع الاعلامي بشكل خاص. ثم انتقل الحديث الى ما تقوم به عبر جمعية "سطوح بيروت" من مساعدات انسانية ومن عمل اجتماعي في هذه الظروف الصعبة وهي تشمل كل المحتاجين من اللبنانيين من دون اي تفرقة سياسية او دينية.

بعد ذلك تشاطر ممثلو التجمع من اجل لبنان مع داليا داغر في افكار عديدة يمكن للمنتشرين اللبنانيين ولأصدقاء لبنان في الخارج ان يدعموا وطن الارز بها وتم التركيز على بعض المشاريع المحددة التي ستشكل نقطة انطلاق تعاون في العمق في المرحلة اللاحقة.

وقد اعلمت داغر الحضور انها قد انشأت في باريس جمعية فرنسية رديفة لجمعية "سطوح بيروت" اسمتها "les toits de Beyrouth " ستبدأ نشاطها وتكون اقرب الى لبنانيي فرنسا.

وقد أكد اعضاء التجمع للسيدة داغر جهوزيتهم للانطلاق بهذه المشاريع ووضعهم امكانات التجمع وعلاقاته بتصرف جمعيتها لما فيه دعم صمود اللبنانيين في هذه المواجهة الكبرى مع فاسدي الوطن وللتخفيف عنهم جراء الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها .

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout