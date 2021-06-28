جدولٌ جديد لأسعار المحروقات سيصدر على أساس سعر 3900...

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اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، علمت «الجمهورية» انّ جدولاً جديداً لاسعار المحروقات سيصدر على اساس سعر 3900 للدولار الاميركي، وذلك بعدما طلبت وزارة الطاقة من المستوردين السبت الفائت، ان يوقفوا تسليم المحروقات للمحطات، بعد عملية التكييل التي اجرتها ادارة الجمارك، وأوقفت الكمية المتبقية، الى حين اصدار الجدول الجديد، ليتمّ تسليمها على اساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد.

وكان قد حصل كباش في هذا الشأن خلال اليومين المنصرمين. اذ ارادت كل المحطات بيع المخزون المتبقي لديها، لكن حصلت مشكلات تأخير حالت دون ذلك. ولذا، ستُصدر وزارة الطاقة جدول الاسعار الجديد للمحروقات، وهو القرار الاستثنائي الذي كانت الحكومة اتخذته الاسبوع الماضي.