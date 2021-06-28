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عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 حزيران 2021

28
JUNE
2021
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  الأخبار : بديل رفع الدعم: عدم رفع الدعم

أزمة الدواء: هل تصدق وعود سلامة الأربعاء؟

دولار الـ 1500 ليرة: المصارف أوّل المستفيدين

خسارة مدوّية للأحزاب في «المهندسين»: «النقابة تنتفض» فتنتصر

 

 

 


الديار : أكثر من 11 مليار دولار حجم تهريب البنزين خلال عشرة أعوام والتداعيات كارثية
الدولار تجاوز الـ 18 ألف ليرة.. وأكثر من 100 مليون دولار أميركي أرباح التجار
غاز لبنان على مشرحة المفاوضات الدولية.. والسلطة السياسية «تفرّط به» على طبق من ذهب

 

 

 

نداء الوطن : "حزب الله" يضبط إيقاع الحلفاء... فهل تولد حكومة الـ"4 ستّات"؟
"همّ كلّ اللبنانيين" إلى الفاتيكان: جماعة "حرامية" تحكمنا!

 

 

 

البناء : اهتزاز صورة رام الله بعد اغتيال بنات… وهنيّة في بيروت والأولويّة لفك الحصارعن غزة / تقدّم غامض في مناخ تأليف الحكومة وليس بوقائعه… والحريري إلى بيروت / الدولار إلى 20 ألف ليرة… ومشهد طرابلس للتكرار… والنقابة تنتفض في المهندسين /

 

 

 


اللواء : يوم مفصلي مالي وحكومي.. وعقوبات أوروبية تسابق التأليف!
هزيمة مدوّية لأحزاب السلطة في نقابة المهندسين.. ومشاورات لترشيد الحراك في الشارع

 

 

 

النهار : القلق من التفلّت وتفاقم السرقات يدفع اللبنانيين الى الأمن الذاتي 60 شركة أمنية تضم 25 ألف عنصر... وطلبات الزجاج المصفّح زادت 400%

 

 

 

 

الجمهورية : التأليف يتعقد والإنهيار يتمدد

 

 

 


the daily star : Lebanon faces total chaos amid collapsing pound

 

 

 

l'orient le jour : Raz-de-marée de la thaoura à l’ordre des ingénieurs

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