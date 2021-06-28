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أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 حزيران 2021

28
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن المناخ الشعبيّ الذي أعقب اغتيال الناشط نزار بنات ترك تأثيراً على النقاش الداخلي الفلسطيني ورد الاعتبار إلى أولوية وقف التنسيق الأمنيّ على السير ببرامج توحيد حكومتي غزة ورام الله. وأن فك الحصار عن غزة عاد أولويّة لحماس قبل الحكومة.


خفايا

توقعت مصادر مالية أن يعاود سعر الدولار الارتفاع هذا الأسبوع وأن يبلغ الـ20 ألف ليرة بعدما بدأ المستوردون ومصرف لبنان والمصارف من بين الذين يشترون الدولارات لتأمين الاعتمادات والتزامات تتصل بتعميم سحب الودائع، مذكرة بكلام حاكم المصرف عن خمسة مليارات دولار في بيوت الناس.

 

 

 


نداء الوطن : خفايا

يعمل عدد من السماسرة على تسوية الغرامات والرسوم المفروضة لدى وزارة المالية على مستثمري المقالع والكسارات بموجب قانون موازنة العام 2019 والتي تحددت بناء للمسح الذي قام به الجيش اللبناني.

 

 

 


اللواء : اسرار

غمز
لم تنفع مساعي الوسطاء في تحسين العلاقة بين مرجع روحي وقطب سياسي بسبب إخلال الأخير بالوعود التي قطعها للأول!


لغز
تدور «حرب داحس والغبراء» بين وزيرة ومدير عام الوزارة بسبب إجراءات تحاول الوزيرة تنفيذها وتُطيح بقواعد العمل في الوزارة!

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