خاص - الاتصالات حول التطورات الحكومية المرتقبة تنطلق من الأفكار التي طرحها باسيل

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أفادت مصادر خاصة لموقنا معنية بالملف الحكومي، بأن الاتصالات الحاصلة حول التطورات الحكومية المرتقبة، تنطلق من الأفكار التي طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل خلال اطلالته الأخيرة، والتي جاء الجواب عليها من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعلى اثرها حصل لقاء بين باسيل والمعنيين من الحزب، وكما بين الحزب وحركة امل، ومع تيار المستقبل.

وأكدت المصادر ان الافكار التي طرحها باسيل، تحمل في طياتها مشروع حل حكومي واضح المعالم، ويبقى أن يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد أصبح جاهزا للتأليف، وأن يشجعه رئيس مجلس النواب نبيه بري على المضي في التشكيل. ولفتت الى ان التهدئة الاعلامية التي حصلت بين الاقطاب ناجمة من مجمل هذه المعطيات، ولكي يتحمل كلٌّ مسؤوليته الوطنية.