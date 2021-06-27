انتخابات نقابة المهندسين في ١٨ تموز ٢٠٢١

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بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي جرت اليوم، دعوة لكافة المهندسين للمشاركة في الانتخابات النقابية التي ستجري في ١٨ تموز ٢٠٢١ والتي ستشمل:

1-انتخاب نقيب المهندسين

2-انتخاب عضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة.

3-انتخاب ستة ممثلين عن الهيئة العامة لعضوية مجلس النقابة.

4-انتخاب عضوين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي من المرشحين الذين سبق لهم ان كانوا أعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاثة سنوات على الأقل.

5-انتخاب ثلاثة أعضاء للجنة مراقبة الصندوق التقاعدي