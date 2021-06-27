تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح، هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

جوزة خالد النطيح (مواليد عام 1994، سورية)

التي غادرت منذ حوالي الأسبوع منزلها الكائن في منطقة بعلبك إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.