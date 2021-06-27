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هنية من مطار بيروت: لزيارة لبنان أهمية خاصة

27
JUNE
2021
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وصل رئيس المكتب السياسي ل "حماس" إسماعيل هنية مع وفد من قيادة الحركة إلى بيروت، في زيارة رسمية ضمن سلسلة الزيارات التي شرعت بها قيادة الحركة في بداية الشهر الحالي.

وفور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي، عقد هنية مؤتمرا صحافيا قال فيه: "هذه الزيارة تأتي في إطار استثمار انتصار المقاومة العظيم في معركة سيف القدس. وزيارة لبنان تكتسب دائما أهمية خاصة، لكونها فرصة للقاء المسؤولين في الدولة، بدءا برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، عدا عن قادة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة والأحزاب والفاعليات اللبنانية، وأبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الصمود والعودة".

وشدد على أن "اللقاءات ستتضمن البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بدءا بملف العلاقات الثنائية، وكيفية العمل على تنسيقها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك البحث في التطورات السياسية التي ترتبت على هذا الانتصار، الذي صنعه الشعب الفلسطيني من رحاب المسجد الأقصى والقدس، امتدادا إلى كل نقطة جغرافية داخل فلسطين التاريخية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مواقع الشتات وأحرار العالم".

أضاف: "سيكون بحث أيضا في الإجراءات الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة في القدس والأراضي المحتلة والتأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص حق العودة، رفض التوطين ورفض الوطن البديل"، موضحا أن "هذه الثوابت السياسية راسخة في أدبيات الحركة والشعب الفلسطيني والمقاومة، ومتقاطعة بالشكل الكامل مع أدبيات لبنان رسميا وشعبيا".

وختم هنية مشددا على "تمسك الحركة بحق العودة إلى كل أرض فلسطين، ورفضها التوطين والوطن البديل".

 
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