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شعبة المعلومات توقف مُحتالَيْن أقدما على سرقة أموال من أصحاب عقارات.

27
JUNE
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات احتيالية عديدة نفّذها مجهولان بحق أصحاب عقارات يعرضونها للبيع عبر أحد التطبيقات المخصّصة للتسويق الإلكتروني.

 على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وتوقيفهما بتاريخ 11-6-2021، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة بطريقة احتيالية:

 
  • ه. م. (مواليد عام 1966، لبناني)
  •  أ. ق. (مواليد عام 1970، لبناني)

 بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عدّة عمليات بهدف الاستيلاء على أموال مالكي العقارات بطريقة احتيالية، وذلك من خلال قيام الموقوف الأول بإجراء اتّصالات هاتفية بالمالكين -من أرقام أجنبية تبدأ برموز معيّنة (+44) (xxx)- منتحلاً أسماء وهمية عدّة، من بينها: “جاد المرّ”، “جو فغالي”، وإيهامهم أنّه رجل أعمال مقيم في دبي وينوي شراء عقار في لبنان، وإنما قام بالاستفسار عن الوضع القانوني للعقار في الدوائر العقارية وتبيّن له وجود ضرائب ورسوم يجب تسديدها قبل إتمام عملية الشراء، ثم يعرض المساعدة طالباً من المالك تحويل الأموال لدفع تلك الرسوم والضرائب، عندها يتولى الثاني استلام هذه الحوالات مستخدماً بطاقات هوية مغايرة.

  أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 لذلك، تحذّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، كما تطلب من المواطنين عدم التسرّع، ومراجعة المراجع المعنية بغية التأكد من صحة المعلومات

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