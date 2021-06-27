أزمة المحروقات في قضاء بنت جبيل إزدادت حدة مع ترقب رفع السعر

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أغلقت محطات المحروقات في قضاء بنت جبيل مداخلها بالشاحنات والصخور والعوائق، بانتظار ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت في الاسبوع المقبل.



ففي جولة ل "الوكالة الوطنية للاعلام" - مكتب تبنين على معظم محطات المحروقات في القضاء، تبين أن جميعها مقفلة، إما لنفاد الوقود لديها أو للافادة من التسعيرة الجديدة بما تبقى لديها من محروقات، مع العلم أن فرع الامن القومي في الامن العام يقوم بدوريات يومية على المحطات للتأكد من أنها خالية أو أنها تقدم الخدمات للمواطنين، باستثناء إحدى المحطات على جسر تبنين وهي المحطة الوحيدة التي فتحت ابوابها اليوم واستقبلت السيارات التي شكلت زحمة شديدة بسبب إقفال بقية المحطات.