بالصورة: أقدم على عمليات نشل وسرقة... فهل وقعتم ضحية أعماله؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ن. س. (مواليد عام 1991، لبناني) الذي اعترف في خلال التحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بقيامه بعدة عمليات نشل وسلب وسرقة دراجات آلية ضمن محافظة جبل لبنان.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.