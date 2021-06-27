قضاء جبيل في التيار يرد على حواط: الشعبوية المعتادة والهروب من تحمل المسؤولية لا تنفع

A + A -

صدر عن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

دأب النائب القواتي زياد الحواط الخروج بمواقف وتصريحات تهجمية ان كان على رئاسة الجمهورية او على التيار الوطني الحر في الوقت الذي يتركز هم اللبنانيين على الخروج من تبعات الازمة الاقتصادية ومرارة تأمين لقمة العيش والبنزين والدواء والاستشفاء.

واذ يبدو أن النائب الحواط قد فقد ذاكرته كليا، يهمنا تذكيره بأنه وفريقه السياسي وحلفاء فريقه التقليديين هم من اوصلوا لبنان إلى الانهيار الحالي الذي نعيشه بسياساتهم الاقتصادية والمالية الفاشلة.

كما ونؤكد ان التغريدات "الندبية" و"التباكي" على الواقع المأزوم في التصريحات والمواقف، ومحاولة الظهور بموقع المعارض والناقم على الواقع، لا تلغي مسؤولية فريقه ومسؤولية حلفائه الأساسية بما وصلنا اليها، والشعبوية المعتادة والهروب من تحمل المسؤولية لا تنفع في هذه الحال