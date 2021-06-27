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بيان شديد اللهجة من الوزيرة عكر

27
JUNE
2021
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بيان صادرعن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر
أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، عن إستنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عملياتِ لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالى 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية.
 
وأشارت الى أن جهوداً كبيرة تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب الى المملكة العربية السعودية مؤخراً منوهة بعملهم هذا، وتعمل الحكومة اللبنانية أيضاً على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافىء.
 
وأكدت الوزيرة عكر أن التهريب يشكل خطراً على المجتمع ومن شأنه الإساءة الى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرةً الى أن التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه.
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