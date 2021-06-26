مسيرات إحتجاجية في طرابلس وإطلاق نار وتكسير واجهات مصارف

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية لاعلام" بأن مسيرات راجلة تجوب شوارع طرابلس احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار، حيث ونفذ المحتجون وقفات امام منازل عدد من السياسيين في المدينة في ظل انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني، ورددوا الهتافات المنددة بالمسؤولين، مطالبين باستقالتهم ومحاكمتهم.



وعندما وصل المحتجون الى امام منزل النائب محمد كبارة سمعت اصوات اعيرة نارية في المكان وحصل هرج ومرج وتدخلت عناصر الجيش اللبناني وفرضت طوقا في المكان وابعدت المحتجين.



وقد تخلل المسيرة بعض اعمال الشغب حيث قام بعض الشبان بتكسير واجهات عدد من المصارف.