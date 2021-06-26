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بعقليني : نعم للحياة

26
JUNE
2021
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 تحدث الأب الدكتور نجيب بعقليني رئيس جمعيّة عدل ورحمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدِّرات والاتجار غير المشروع بها( ٢٦ حزيران) ومما قاله: " في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد ١٩ وتداعياتها السيئة على المجتمعات كافة، ومع الاوضاع المزرية التي تمّر بها البلاد على جميع الصعد، والتي تسبب الاكتئاب والاحباط واليأس والهروب الى الامام، زاد عدد مستخدمي المخدِّرات،كما انتشار الاتجار غير المشروع بها".
وأكد الأب بعقليني: " أن الامراض والاضطرابات النفسيّة وسوء العلاقات الاجتماعية تجتاح عالمنا، ممّا يؤثر على الذين يعانون صعوبات جمة على مختلف الاصعدة، للإرتهان للمخدِّرات. من هنا يُطلَب من أفراد المجتمع تقديم المساعدة والعون والعضد لمستخدمي المخدِّرات من اجل امكانية انقاذهم وتفادي الاضرار الناجمة التي تلحق بأفراد المجتمع. يمكن مساعدتهم واقناعهم للدخول في عملية التأهيل والتخلص من النتائج السلبية والتبعات المؤلمة لاستخدام المخدِّرات، والمساعدة على الاندماج الإجتماعي الذي هو مسؤولية المجتمع أولاً واخيراً ".
وذكّر بمراكز الجمعيّة التي تعنى ببرنامج " العلاج بالبدائل " اي العلاج بالبدائل للمواد الافيونية، والذي ينسحب على العلاج الجسدي والنفسي والاجتماعي". وتابع قائلاً :" يعطي "العلاج بالبدائل "القدرة للمدمن على تخفيف التبعية للمخدِّرات، وتحسين الصحة النفسيّة والجسدية، والحد من السلوك " الشاذ" الذي يؤدي الى ارتكاب المعاصي والجرائم".
أخيراً " ناشد كل الهيئات والسلطات المعنية بهذه الحالة العمل معاً من اجل تخفيف الآلام والاحزان، كما العمل على التوعية والمعرفة والوقاية، وعدم ادانة هؤلاء المرضى. نعم، لنؤمن بقدرة العلاج وفاعليته. لنؤمن بقدرة وإرادة المستخدم على قبوله العلاج وحمايته من الانتكاس، لنؤمن برحمة أفراد المجتمع الذي يسهل عملية الاندماج الاجتماعي. نعم للحياة، لا للموت البطيء والمحتم من قبل قرار وارادة الانسان ".

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