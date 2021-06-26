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مصطفى حمدان: قطّاع الطرق ليس لهم دخل بالثوار

26
JUNE
2021
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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
قطّاع الطرق ليس لهم دخل بالثوار والمنتفضين والجائعين والواقفين مذلولين أمام محطات البنزين، ولا المضروب على رأسهم لأن الدولار ب١٧٠٠٠ وعلى صعود، ولا الذين أولادهم لا يشربون الحليب المفقود، ولا ضحايا مجزرة النقد الوطني على يد الحاكم بأمره رياض سلامة.
بكل وضوح قطّاع الطرق انفضحوا، وهم زلم الزعماء الساقطين والفاسدين والمفسدين، المذهبين والطائفيين، الذين مارسوا تكراراً، عهر الشارع السياسي منذ الطائف إلى اليوم.
الحاكمون يتصارعون بحرق الدواليب والدخان على وزيرين مسيحيين حسب ما يقولون، وأهلنا اللبنانيين يعلمون الأحرف الأولى من أساميهم جيداً، لأن مكان الجغرافيا الذي حرقوا فيها الدواليب في ظلال كانتوناتهم المسيحية والسنية والشيعية.
بالمشبرح قطّاع الطرق ينفذون أوامر عمليات شدّ الحبال السياسي في لعبة السيرك الحكومية اللبنانية.
يا عيب الشوم يا بلدنا.
وختم حمدان بهاشتاغ "العار، سياسي".

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