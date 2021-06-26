مصطفى حمدان: قطّاع الطرق ليس لهم دخل بالثوار

كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
قطّاع الطرق ليس لهم دخل بالثوار والمنتفضين والجائعين والواقفين مذلولين أمام محطات البنزين، ولا المضروب على رأسهم لأن الدولار ب١٧٠٠٠ وعلى صعود، ولا الذين أولادهم لا يشربون الحليب المفقود، ولا ضحايا مجزرة النقد الوطني على يد الحاكم بأمره رياض سلامة.
بكل وضوح قطّاع الطرق انفضحوا، وهم زلم الزعماء الساقطين والفاسدين والمفسدين، المذهبين والطائفيين، الذين مارسوا تكراراً، عهر الشارع السياسي منذ الطائف إلى اليوم.
الحاكمون يتصارعون بحرق الدواليب والدخان على وزيرين مسيحيين حسب ما يقولون، وأهلنا اللبنانيين يعلمون الأحرف الأولى من أساميهم جيداً، لأن مكان الجغرافيا الذي حرقوا فيها الدواليب في ظلال كانتوناتهم المسيحية والسنية والشيعية.
بالمشبرح قطّاع الطرق ينفذون أوامر عمليات شدّ الحبال السياسي في لعبة السيرك الحكومية اللبنانية.
يا عيب الشوم يا بلدنا.
وختم حمدان بهاشتاغ "العار، سياسي".