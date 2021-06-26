رئيس تجمع أصحاب المولدات وجه نداء استغاثة

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وجّه رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة، "نداء استغاثة، الى جميع المسؤولين في البلاد"، ناشدهم فيه إنقاذ وضع المحروقات.

وقال في بيان: "لم يعد هناك مبرر لانقطاع مادتي المازوت والبنزين من الاسواق، وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ليرة"، لافتا الى أن "نفاد مادة المازوت، سيؤدي بجميع القطاعات، من أفران ومستشفيات وسوبر ماركت، الى التوقف عن العمل، خصوصا المولدات الكهربائية".

وحذر سعادة من أن "الوضع لم يعد يحتمل وأن الناس على حافة الانفجار من خلال الضغط الحاصل علينا، بعد أن فرغت خزاناتنا"، داعيا وزير الطاقة الى "إصدار جدول أسعار النفط اليوم قبل الغد لتفادي الخطر، وعدم الانتظار الى الاربعاء المقبل، والطلب من الشركات بفتح أبوابها يومي السبت والاحد، ليصار الى توزيع المازوت على القطاعات المذكورة بالشكل الطبيعي".

وتمنى على القوى الامنية "تسلم التوزيع منعا للاحتكار والتخزين والتهريب مجددا".