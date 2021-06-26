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هيئة قضاء بنت جبيل: نطق بدري، خريس لم يعد أخرساً

26
JUNE
2021
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صدر عن هيئة قضاء بنت جبيل في التيار الوطني الحر: 
نطق بدري، خريس لم يعد أخرساً بعد اليوم، ميشال عون الفاسد الأكبر… 
 
ربما من حسنات هذا الهجوم الخبيث على فخامة الرئيس انه ذكّرنا بوجود نائب عن الشعب بهذا الإسم، إسم على مسمّى!
 
نعم يا حضرة النائب علي خريس ميشال عون فاسد، 
فاسد لأنه يسعى لكشفكم وتعريتكم أمام شعبكم.
فاسد لأنه أوقف صفقة بيع ما فوق البحر وما تحته للعدو كما كان مُتفقاً قبل تسلُّمه ملف التفاوض.
فاسد لأنه وقف بوجه الأعداء الخارجيين والداخليين مع المقاومة في حرب تموز بينما البعض كان يبيع دمها علّها يحقق أحلام السيطرة. 
نعم يا حضرة النائب، الرئيس فاسد لأنه كشف سرقات صناديقكم وما بالكم من صندوق الجنوب؟ 
نعم إنه فاسد لأنه أرجع للمسيحيين حق تمثيلهم بقانون انتخابات عصري، وفضح فقّاعة تمثيلكم في شارعكم.
فاسد لأنه سمح للمغتربين بالإقتراع لأول مرّة وأقرّ لهم قانون استعادة الجنسية.
والأهم أنه فاسد لأنه يرفض المثالثة والأحادية وكل ما يحلم به رئيس كتلتك للسيطرة على ما تبقى من الدولة وأموالها، ورسّخ المناصفة وأرجع للمسيحيين صوتهم، وهذا ما لم يغتفر له بعد . 
نعم إنه ميشال عون الفاسد الذي ما رضي، لا بعمولة ولا بعمالة، وكان وما زال يسعى لتوحيد أبناء الوطن للخروج بدولة قوية لا بدويلات محاصصة وخوّات.
 
يا سعادة النائب، من يعوم في بحر الفساد لا يحق له توجيه الإتهامات لغيره ومحاسبته، وكان الأجدر  بك ان ترفع صوتك بوجه محتكري المواد الغذائيّة والأدوية وحليب الأطفال والمازوت والبنزين المعروفين في منطقتك، بدل ان تتهم فخامته بعلّةٍ يراها الشعب بك!
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