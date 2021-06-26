استنكار من اسرة مؤسسة مخزومي

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تستنكر أسرة مؤسسة مخزومي الحادثة التي تعرّضت لها رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، خلال حضورها حفل تخرّج طلاب مدرسة المقاصد. إنا إذ ندين هذا التصرف، من تجنٍّ على سيدة فاضلة، ومحاولة اقتحام صرحٍ تربويٍ عريق تابع لجمعيّة المقاصد التي تشكّل منارةً للعلم ولمحاربة الجهل، نؤكد دعمنا للسيدة مخزومي التي لطالما كانت مثالا يُحتذى به حيث علمتنا خلال عملنا معها معاني التمكين من تمكين المرأة بمجتمعها وتمكين الطلاب علميا والتمكين الصحي والمهني، إضافة لإنسانيتها التي رسمت مسارا مشرفا لمؤسسة مخزومي، نعتز بأننا نعمل على تحقيق هذه الرؤيا لبناء غدٍ أفضل هذا البيان، لم يُكتب لإعطاء شهادات، فأعمال السيدة مخزومي تشهد عن تاريخها، أخلاقها، ومسيرتها؛ إنما نعرب فيه عن وحدتنا إلى جانبها، لنستمر وإياها بنشر الوعي المجتمعي كجزء من عملنا الذي لطالما حورب من بعض ذوي النوايا الباطنة، إلا أن الدخان لا يحجب نور الشمس.