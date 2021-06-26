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تعلن شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، انه اضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدنمارك، اليونان، بلجيكا وهولندا فقد سمحت إسبانيا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية Visa Type C بدخول أراضيها.

لذلك تم رفع جميع القيود المفروضة على السفر من لبنان إلى إسبانيا.

لا حاجة إلى التطعيم أو إجراء اختبار PCR أو Antigen.

شرط الدخول الالزامي الى إسبانيا (بما في ذلك للأطفال)، هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكب "Spain Travel Health Form" مع QR code لابرازها عند الوصول.

يخضع جميع مواطني الدول الثالثة لفحص صحي عشوائي عند الوصول و لن يسمح لأي مسافر لا يستوفي شروط الرقابة الصحية ل COVID-19 التي وضعتها وزارة الصحة، بالدخول الى اسبانيا و ذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

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