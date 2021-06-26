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أسرار الصحف ليوم السبت 26 حزيران 2021

26
JUNE
2021
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البناء

خفايا
قالت مصادر أمنيّة إن بعض الأحزاب ستقوم بتوزيع بدل محروقات على عناصرها عندما يبدأ حزب الله باستيراد البنزين والمازوت بالليرة اللبنانية من إيران وتأمينه الى الأسواق اللبنانية، وذلك لامتصاص حالة غضب في قواعدها أمام النموذج الذي يقدّمه حزب الله في تجاوز الأقوال الى الأفعال.

كواليس
رأت مصادر إعلاميّة أميركيّة أن السبب الذي أدى الى قرار وزارة العدل الأميركية بوقف عدد كبير من المواقع الإلكترونية العائدة لقوى المقاومة هو دراسة أعدّتها المخابرات الأميركية كشفت تأثير الصورة والخبر اللذين كان إعلام المقاومة يبثهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال معركة سيف القدس في تفاعل الشارع الأميركي.

 

الجمهورية
طرح بعض المتحدثين في مناسبة شهدها صرح روحي الصيغة الإتحادية بديلًا بما يعني أن بيئة هذا الصرح لا تعتبر النقاش في "الطائف" خطًا أحمر.

تعتقد بعض الأوساط المتابعة أن الحكومة الجديدة التي ستشكل ستكون حكومة إنتخابات وعندها لن تكون هوية رئيسها موضع جدل وتجاذب.

حصلت حالات تسمّم في أحد المطاعم الراقية وأدخل بعضهم إلى المستشفيات وسارع صاحب المطعم إلى لفلفة الموضوع ما يطرح علامة إستفهام عن الأمن الغذائي.

 

اللواء

نقل مطلعون على الأجواء في بلد غربي، داعم لبنان أن مسؤوليه منشغلون، وخلال عام بالانتخابات المصيرية فيه!

يتكتم مرجع رسمي على الخيارات المتاحة لديه، تاركاً الأمر غامضاً، مع إدراك أن المواجهة كأس عليه أن يشربه..

خلافاً لرهانات متعددة، يُعزّز حزب بارز تحالفه مع تيّار موالٍ حسابات ما تزال قيد التمحيص لدى الخصوم.

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