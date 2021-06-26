عناوين الصحف ليوم السبت 26 حزيران 2021

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الأخبار

ـ معجزات «سيف القدس»: هكذا حفرت المقاومة النصر

ـ سلامة يدفن الـ 1515 ويُطلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: السلطة تسلّم الدولة إلى مشتبه فيه

ـ واشنطن تحرّض الجيش على حزب الله ولن نقع في الفتنة | نصر الله عن استيراد البنزين الإيراني: التحضيرات أُنجِزت!

ـ اتحاد الكرة: انتخابات لا تزكية

البناء

ـ الدولار تجاوز الـ 17000 ليرة… وتمويل استيراد المواد الغذائيّة بدأ من السوق السوداء

ـ نصرالله: واشنطن لا تريد جيشاً قوياً بل زرع الفتن… والمثالثة وهمٌ وفزّاعة… لا لقطع الطرقات

ـ نلبّي نداء باسيل وندعم مبادرة برّي لتفاهم عون والحريري… وأنجزنا تحضيرات استيراد المحروقات

الجمهورية

ـ السلطة تترك المهرّبين وتسرق المودعين

ـ واشنطن وباريس: ضغوط على المعطّلين

ـ الإحتكار: أحد أسباب إفلاس البلد

ـ ماذا ينتظر الحريري؟

اللواء

ـ بلينكن في الأليزيه: تقاطع على مواجهة الفساد في لبنان والنفوذ الإيراني!

ـ الاحتلال يقمع التظاهرات ضد مستوطنات الضفة بالرصاص الحي

ـ واشنطن وباريس تحذران طهران من «نفاد الوقت» بشأن النووي