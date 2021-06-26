عناوين الصحف ليوم السبت 26 حزيران 2021

الأخبار
ـ معجزات «سيف القدس»: هكذا حفرت المقاومة النصر
ـ سلامة يدفن الـ 1515 ويُطلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: السلطة تسلّم الدولة إلى مشتبه فيه
ـ واشنطن تحرّض الجيش على حزب الله ولن نقع في الفتنة | نصر الله عن استيراد البنزين الإيراني: التحضيرات أُنجِزت!
ـ اتحاد الكرة: انتخابات لا تزكية
البناء
ـ الدولار تجاوز الـ 17000 ليرة… وتمويل استيراد المواد الغذائيّة بدأ من السوق السوداء
ـ نصرالله: واشنطن لا تريد جيشاً قوياً بل زرع الفتن… والمثالثة وهمٌ وفزّاعة… لا لقطع الطرقات
ـ نلبّي نداء باسيل وندعم مبادرة برّي لتفاهم عون والحريري… وأنجزنا تحضيرات استيراد المحروقات
الجمهورية
ـ السلطة تترك المهرّبين وتسرق المودعين
ـ واشنطن وباريس: ضغوط على المعطّلين
ـ الإحتكار: أحد أسباب إفلاس البلد
ـ ماذا ينتظر الحريري؟
اللواء
ـ بلينكن في الأليزيه: تقاطع على مواجهة الفساد في لبنان والنفوذ الإيراني!
ـ الاحتلال يقمع التظاهرات ضد مستوطنات الضفة بالرصاص الحي
ـ واشنطن وباريس تحذران طهران من «نفاد الوقت» بشأن النووي