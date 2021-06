A + A -

غرّد النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على "تويتر" بالانكليزية متوجهاً إلى الأميركيين وكتب بما معناه:

اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية جدّية في محاربة الفساد في لبنان، عليها قطع الروابط ووقف دعم أركان النظام الفاسد أمثال الحريري وبري وجنبلاط. وأضاف: غداء دايفيد هايل في منزل رياض سلامة يناقض ما تدّعونه، Don’t talk the talk, walk the walk .

التغريدة بنسختها الأصلية:

"

If the US is truthful in fighting corruption in Lebanon, it should cut ties & end support to the pillars of the corruption system i.e. Hariri, Berry, Jumblatt…

BTW David Hale’s lunch at R Salameh’s defeats the purpose & the claim!

Don’t talk the talk, walk the walk "