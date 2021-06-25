ماراتون فايزر يستكمل غدا السبت في مراكز محددة

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اوضحت وزارة الصحة العامة في بيان، أن "ماراتون فايزر الذي يستمر حتى مساء غد السبت لمواليد 1971 وما دون (من يبلغون خمسين عاما وما فوق)، سيكون محددا في مراكز التلقيح التالية: الصليب الأحمر - سيتي مول الدورة، مستشفى عين وزين، إتحاد بلديات بعلبك، إتحاد بلديات الهرمل، مستشفى أطباء بلا حدود - بر الياس، مركز التحصين في جامعة البلمند - الكورة، مركز أطباء بلا حدود - مركز الصفدي الثقافي - طرابلس، المستشفى الإسلامي الخيري ومستشفى جزين الحكومي.

وتشكر الوزارة المواطنين الذين تقدموا لأخذ اللقاح طيلة هذا النهار والذين تجاوز عددهم 8500 شخص".