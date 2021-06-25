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دهم فريق تابع للتفتيش الصيدلي، بمتابعة مباشرة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، ومواكبة من أمن الدولة، بعد منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن عن بيع حليب أطفال دون السنة بسعر يفوق السعر المدعوم خمسة أضعاف على الأقل، المكان الذي يتم فيه الإتجار غير المشروع في السوق السوداء.

وقد تبين أن الشخص المعني سيدة تقوم بشراء وتجميع كميات كبيرة من الحليب والمواد الغذائية المدعومة في منزلها وتبيعها بأضعاف سعرها مع خدمة التوصيل إلى المنازل.

وبعد استكمال التحقيق، أحال الوزير حسن الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.

إن وزارة الصحة العامة تكرر الدعوة لمستغلي الظروف الصعبة الراهنة للإبتعاد عن التخزين والإحتكار والإتجار المخالف للقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة إتخاذ أقصى الإجراءات العقابية".