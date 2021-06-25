ماراتون فايزر مستمر في مختلف المناطق اللبنانية .. وعدد الملقحين قارب الخمسة آلاف شخص

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تواصل مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة منذ ساعات الصباح استقبال الفئة المستهدفة في ماراتون فايزر الذي يستمر حتى مساء غد السبت لمواليد 1971 وما دون (من يبلغون خمسين عاما وما فوق)، في مختلف المحافظات اللبنانية.

وقد وصل عدد الملقحين حتى ساعات الظهيرة إلى قرابة الخمسة آلاف شخص.



وتفاديا للازدحام، دعت الوزارة في بيان،"الفئة المستهدفة إلى تسجيل موعد مسبق عبر العنوان الإلكتروني التالي www.grabajab.com، والذي خصصته وزارة الصحة العامة للمساعدة على تحديد المواعيد المبكرة وضمان إتمام التلقيح في أقرب مكان وأسرع وقت ممكن، من دون أن يلغي ذلك ضرورة التسجيل على منصة COVAX الرسمية".