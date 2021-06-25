اجتماع مدير عام الزراعة مع نواب عاليه في دير الشير في سوق الغرب

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قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بزيارة دير مار جريس الشير للرهبنة الحلبية في بمكين في سوق الغرب واستقبله الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الحلبية الارشمندريت الياس خضري ورئيس الديرالاب سيرج عبد واطلع منهما على اوضاع الاراضي التابعة للدير واتفق معهما على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والرهبانية الباسيلية الحلبية واديارها في لبنان.



ثم عقد اجتماع في الدير مع نواب قضاء عاليه سيزار ابي خليل، انيس نصار والوزير السابق صالح الغريب ممثلاً رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان والسيد طارق الكيماني ممثلاً النائب اكرم شهيب والحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس جمعية الطاقة الوطنية غسان خوري ورؤساء البلديات في قضاء عاليه بحضور الرئيس العام للرهبانية الحلبية الارشمندريت الياس خضري ورئيس الديرالاب سيرج عبد ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة ورئيس دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية في جبل لبنان المهندس جورج خوري ورئيس المركز الزراعي في عاليه ربيع العلي حيث تم عرض ودرس اوضاع القطاع الزراعي في قضاء عاليه والمشاريع والبرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة وأشاد المجتمعون بعمل وزارة الزراعة في قضاء عاليه وبجهود المدير العام لويس لحود واتفقوا على ضرورة زيادة استثمار الاراضي الزراعية في قضاء عاليه وتأمين الاسواق المحلية والخارجية للانتاج الزراعي النباتي والحيواني ، ثم جال المدير العام لويس لحود برفقة الرئيس العام والحضور على اراضي الدير