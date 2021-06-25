توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات ومواد معدّة للتهريب

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال من تاريخ 22/ 6/ 2021 ولغاية 24/ 6/ 2021، ثمانية وعشرين شخصاً (لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأتراكاً)، كما أحبطت عملية تهريب كميات من المحروقات قُدِّرت بـ 14.350 ليتراً من مادة المازوت، و13.577 ليتراً من مادة البنزين و 246 قارورة غاز وكميات من الدخان والتنباك المعسل، وقد ضُبطت محملة في 3 شاحنات وصهريجين وسيارتين وسبع آليات صغيرة نوع بيك اب، و3 آليات نوع فان، ودراجتين ناريتين.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".