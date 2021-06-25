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كانا يخططان لخطف مواطن لقاء فدية مالية... والقوى الأمنية تنصب كمينا محكما لهما

25
JUNE
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام مجهولين بالتخطيط لتنفيذ عملية خطف أحد المواطنين، ومن ثم التفاوض مع عائلته، وطلب فدية مالية لقاء إطلاق سراحه.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية المتورطين، والحؤول دون حصول عملية الخطف المذكورة.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هوية المخططين للعملية، وهما:

- م. ع. (من مواليد عام 2003، سوري)

- ر. م. (من مواليد عام 2004، سوري)

بتاريخ 20-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعد نصب كمين محكم لهما في بلدة صفاريه.

ضبط بحوزتهما سكين وقناعان، كانا ينويان استخدامها في خلال تنفيذ عملية الخطف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة التخطيط لخطف مواطن من بلدة صفاريه الجنوبية -أحدهما على معرفة به، واقتياده إلى أحد البساتين والاستيلاء على ما بحوزته من أموال، وطلب فدية مالية من عائلته.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

 

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