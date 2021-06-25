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هل تتوقّف الأفران عن العمل؟

25
JUNE
2021
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أشار اتحاد نقابات المخابز والافران في بيان، إلى أنه "في الوقت الذي يسعى فيه اتحاد المخابز والافران في لبنان للمحافظة على استمرار انتاج الخبز اللبناني، نرى الامور تسير عكس رغبة اصحاب الافران، فبعد الانتهاء من معالجة المشاكل التي تتخبط فيها صناعة الرغيف، تطل علينا أزمة كبيرة قد تؤدي الى توقف العديد من الافران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال".

 

وأعلن أن "الافران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من هذه المادة، وما هو متوافر لا يكفي، مما قد يؤثر على انتاج الافران والمخابز، ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية. كذلك تعاني المطاحن من الازمة ذاتها".

 

وحذر "جميع المسؤولين من مغبة عدم استدراك هذا الامر ومعالجته اليوم قبل الغد، لانه سيؤدي الى ازمة رغيف قسريا"، مناشدا "المسؤولين كافة المسارعة الى تأمين مادة المازوت الى الافران للاستمرار في تزويد المواطنين بحاجتهم اليومية من الخبز".

 

وختم لافتا إلى أن مدير منشآت في الزهراني زياد الزين، "يتعاون مع الاتحاد لتأمين حاجة الافران والمخابز من مادة المازوت طالما هي متوافرة في المنشآت، وهو يعتبر ان قطاعي المطاحن والافران هما أساسيان كالمستشفيات".

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