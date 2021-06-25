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هل يصل المتحور "دلتا" إلى لبنان؟

25
JUNE
2021
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أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى أن "هناك أزمة كبيرة في القطاع الصحي، فالمستشفيات تعاني من نقص المازوت وهجرة كوادرها التمريضي والطبي، وإرتفاع كلفة الإستشفاء لمرضى لا يستطيعون تحملها"

ولفت في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى فقدان عدد كبير من الأدوية للأمراض المزمنة والسرطانية، مشيراً إلى "الخلاف بين مصرف لبنان وشركات إستيراد الدواء وتقاذف إتّهامات بين عدم فتح الإعتمادات وعدم إبراز الفواتير"، وأضاف أنه "إذا لم يدفع المركزي للمستودرين سنخسر الطلبيات للأشهر المقبلة، أمّا بالنسبة للمستلزمات الطبية، فهي موجودة لكنّها بالدولار النقدي اي fresh فكيف للمواطن أن يتحمّل هذه الأعباء؟"

وخلص إلى "أننا في دويخة في القطاع الصحي"، موضحاً أن "الحلّ الوحيد للحدّ من إنهيار القطاع الصحي هو تشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت لإرضاء المجتمع الدولي وتحقيق إصلاحات وإستقدام مساعدات للبنان"

وفي ملف كورونا، لفت عراجي الى أن "المتحوّر الهندي "دلتا" سريع الإنتشار وهو أسرع أكثر بـ60 في المئة من المتحور البريطاني وهو إنتشر في 92 دولة ومن الممكن أن يكون قد وصل إلى لبنان أو في طريقه إلى الوصول ممّا قد يؤدّي إلى موجة جديدة بفيروس كورونا من الممكن أن تكون في الخريف المقبل، أمّا الأمر الإيجابي اليوم فهو أن وتيرة التلقيح تجري بوتيرةٍ أسرع"

 

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